Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Lên chiến lược và xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Truyền thông - Marketing theo chiến lược phát triển của công ty.

Tổ chức triển khai hoạt động hàng ngày của team, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành khối lượng và chất lượng công việc.

Liên tục rà soát vấn đề và dẫn dắt đội nhóm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để cải thiện.

Chịu trách nhiệm tiến độ hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch.

Báo cáo kết quả hoạt động của phòng marketing hàng tuần, hàng tháng cho Ban Giám đốc.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Sa thải, tuyển dụng và đào tạo nhân sự để đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Là người Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc và liên tục tìm giải pháp mới.

Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí Leader/Trưởng Phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15 triệu (Trao đổi cụ thể khi tới phỏng vấn)

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, vui vẻ.

Sếp thân thiện, thoải mái.

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm. Tham gia các chương trình đào tạo, team building... cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

