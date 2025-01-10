Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Mục Tiêu: tạo ra lượng traffic, khách hàng mục tiêu có đầy đủ thông tin quan trọng

- Tối ưu chi phí quảng cáo, giảm ngân sách rẻ nhất

- Tìm kiếm các nền tảng mới phương thức quảng cáo mới phù hợp với tệp khách hàng.

- Xây dựng, tối ưu hóa landingpage, video

- Lên ý tưởng nội dung quảng cáo phù hợp từng mục tiêu

- Setup các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok theo yêu cầu và KPI được giao

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả từng chiến dịch

- Nghiên cứu các dạng quảng cáo mới, các cách tiếp cận khách hàng mới,hướng đến free traffic

- Xây dựng đội ngũ phát triển ads trên các nền tảng khác ngoài ngoài Facebook

- Phối hợp với truyền thông sản xuất media phục vụ công việc của phòng ban

- Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra

- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tiêu ngân sách lớn trên các nền tảng google, facebook, zalo, tik tok...

- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, đánh giá thị trường, các nền tảng khác nhau

- Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic, chi tiết tỉ mỉ với công việc

- Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

