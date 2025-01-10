Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Mục Tiêu: tạo ra lượng traffic, khách hàng mục tiêu có đầy đủ thông tin quan trọng
- Tối ưu chi phí quảng cáo, giảm ngân sách rẻ nhất
- Tìm kiếm các nền tảng mới phương thức quảng cáo mới phù hợp với tệp khách hàng.
- Xây dựng, tối ưu hóa landingpage, video
- Lên ý tưởng nội dung quảng cáo phù hợp từng mục tiêu
- Setup các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok theo yêu cầu và KPI được giao
- Kiểm tra đánh giá hiệu quả từng chiến dịch
- Nghiên cứu các dạng quảng cáo mới, các cách tiếp cận khách hàng mới,hướng đến free traffic
- Xây dựng đội ngũ phát triển ads trên các nền tảng khác ngoài ngoài Facebook
- Phối hợp với truyền thông sản xuất media phục vụ công việc của phòng ban
- Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra
- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tiêu ngân sách lớn trên các nền tảng google, facebook, zalo, tik tok...
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, đánh giá thị trường, các nền tảng khác nhau
- Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic, chi tiết tỉ mỉ với công việc
- Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Đức Complex, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

