Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 11 Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

• Lập kế hoạch Marketing: Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.

• Quản lý kênh truyền thông: Phát triển, quản lý và vận hành các kênh truyền thông như website, fanpage, email marketing và các nền tảng mạng xã hội.

• Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng và triển khai nội dung quảng cáo, bài viết, hình ảnh, video phù hợp với từng chiến dịch.

• Chạy quảng cáo: Thiết lập, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google Ads và các nền tảng khác.

• Hỗ trợ sự kiện: Phối hợp tổ chức các sự kiện bán hàng, hội thảo khách hàng, các hoạt động quảng bá thương hiệu.

• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng khách hàng để đề xuất các chiến lược phù hợp.

• Quản lý dữ liệu khách hàng: Tối ưu hóa các chiến dịch marketing để tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bất động sản.

• Thành thạo kỹ năng quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEM.

• Sử dụng tốt các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop) là một lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.

• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.

• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 7-11 triệu.

• Thưởng doanh số, thưởng theo hiệu quả công việc.

• Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

• Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

