Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 11 Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

• Lập kế hoạch Marketing: Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.
• Quản lý kênh truyền thông: Phát triển, quản lý và vận hành các kênh truyền thông như website, fanpage, email marketing và các nền tảng mạng xã hội.
• Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng và triển khai nội dung quảng cáo, bài viết, hình ảnh, video phù hợp với từng chiến dịch.
• Chạy quảng cáo: Thiết lập, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google Ads và các nền tảng khác.
• Hỗ trợ sự kiện: Phối hợp tổ chức các sự kiện bán hàng, hội thảo khách hàng, các hoạt động quảng bá thương hiệu.
• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng khách hàng để đề xuất các chiến lược phù hợp.
• Quản lý dữ liệu khách hàng: Tối ưu hóa các chiến dịch marketing để tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bất động sản.
• Thành thạo kỹ năng quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEM.
• Sử dụng tốt các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop) là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.
• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 7-11 triệu.
• Thưởng doanh số, thưởng theo hiệu quả công việc.
• Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
• Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 11 Khu biệt thự số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

