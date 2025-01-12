Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần DBG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần DBG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Công ty Cổ phần DBG Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Xây dựng và thiết lập kế hoạch truyền thông trên các nền tảng online của mảng kinh doanh Xuất khẩu: sàn TMĐT (Alibaba) & Social Media (Facebook, LinkedIn)
Theo dõi hiệu quả các chiến dịch truyền thông và báo cáo định kỳ, đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu phân tích.
Phối kết hợp với team Thiết kế để xây dựng các ấn phẩm truyền thông định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tiếng Anh: khá, ưu tiên kỹ năng viết
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực Marketing & Truyền thông
Có tư duy điều phối và khả năng triển khai công việc có tính phức tạp tốt
Tinh thần trách nhiệm công việc cao
Có gu thẩm mỹ tốt
Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần DBG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: Up To 9M (có thể thỏa thuận theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi lên chính thức
Có chế độ khen thưởng hàng quý, năm nếu thực hiện tốt công việc.
Du lịch hằng năm, môi trường làm việc trẻ trung năng động.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động (9x-2x)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Epic, số 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

