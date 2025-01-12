Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần DBG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Xây dựng và thiết lập kế hoạch truyền thông trên các nền tảng online của mảng kinh doanh Xuất khẩu: sàn TMĐT (Alibaba) & Social Media (Facebook, LinkedIn)

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch truyền thông và báo cáo định kỳ, đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu phân tích.

Phối kết hợp với team Thiết kế để xây dựng các ấn phẩm truyền thông định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tiếng Anh: khá, ưu tiên kỹ năng viết

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực Marketing & Truyền thông

Có tư duy điều phối và khả năng triển khai công việc có tính phức tạp tốt

Tinh thần trách nhiệm công việc cao

Có gu thẩm mỹ tốt

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần DBG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: Up To 9M (có thể thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi lên chính thức

Có chế độ khen thưởng hàng quý, năm nếu thực hiện tốt công việc.

Du lịch hằng năm, môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động (9x-2x)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DBG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin