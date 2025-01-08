Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng và triển khai chiến lược marketing online:

Lên kế hoạch tổng thể cho các chiến dịch marketing trực tuyến (Facebook, Shopee, Google, TikTok, YouTube, Website, Email, SEO, SEM…).

Đảm bảo chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty và xu hướng thị trường

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo của phòng Marketing

Xây dựng kế hoạch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ theo mục tiêu kinh doanh;

Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo;

Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng

2. Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả:

Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch để đo lường hiệu quả (ROI, CPC, CTR, Conversion Rate…).

Thực hiện A/B Testing, tối ưu hóa nội dung, quảng cáo và ngân sách.

3. Phát triển nội dung và thương hiệu:

Định hướng và kiểm soát chất lượng nội dung trên các kênh digital.

Quản lý hình ảnh, thông điệp thương hiệu và tương tác khách hàng trên các nền tảng online.

4. Phối hợp với các phòng ban khác:

Làm việc cùng đội sales, sản phẩm và thiết kế để đảm bảo sự nhất quán trong chiến lược truyền thông.

Đề xuất ý tưởng, kế hoạch để cải thiện doanh số và trải nghiệm khách hàng.

5. Quản lý đội ngũ marketing online:

Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân sự

Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên

Định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25-35 tuổi.

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing. Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập các xu hướng mới của ngành.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm về Marketing Online, từ 1 năm ở vị trí Teamleader.

Thành thạo các công cụ marketing online như Google Ads, Facebook Ads, Analytics, SEO tools, CRM tools…

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, và tư duy chiến lược tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Cập nhật nhanh xu hướng marketing và công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng + Phụ cấp + Thưởng KPI

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM

