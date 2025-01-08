Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam
- Hà Nội: Số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
– Xác định và lập danh sách các KOL/KOC phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng mục tiêu
– Xây dựng và duy trì hợp tác với KOL/KOC, bao gồm việc liên hệ, đàm phán và quản lý mối quan hệ
– Đề xuất ý tưởng và định hướng nội dung cho các video review sản phẩm, đảm bảo phù hợp với chiến lược Marketing của công ty
– Phối hợp chặt chẽ với KOL/KOC để đảm bảo nội dung truyền tải đúng thông điệp và yêu cầu thương hiệu
– Quản lý tiến độ và thời gian các dự án hợp tác, đảm bảo thời hạn và chất lượng của các video review sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề ra
– Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch KOL/KOC thông qua các chỉ số hiệu suất chính (lượt xem, tương tác, doanh số bán hàng, v.v.)
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có khả năng sáng tạo nội dung, kỹ năng sử dụng Canva để thiết kế
– Am hiểu và luôn cập nhật với xu hướng mới trên mạng xã hội và có khả năng ứng dụng chúng vào nội dung book
– Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
