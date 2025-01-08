Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

– Xác định và lập danh sách các KOL/KOC phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng mục tiêu

– Xây dựng và duy trì hợp tác với KOL/KOC, bao gồm việc liên hệ, đàm phán và quản lý mối quan hệ

– Đề xuất ý tưởng và định hướng nội dung cho các video review sản phẩm, đảm bảo phù hợp với chiến lược Marketing của công ty

– Phối hợp chặt chẽ với KOL/KOC để đảm bảo nội dung truyền tải đúng thông điệp và yêu cầu thương hiệu

– Quản lý tiến độ và thời gian các dự án hợp tác, đảm bảo thời hạn và chất lượng của các video review sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề ra

– Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch KOL/KOC thông qua các chỉ số hiệu suất chính (lượt xem, tương tác, doanh số bán hàng, v.v.)

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh để trao đổi với KOL/KOC

– Có khả năng sáng tạo nội dung, kỹ năng sử dụng Canva để thiết kế

– Am hiểu và luôn cập nhật với xu hướng mới trên mạng xã hội và có khả năng ứng dụng chúng vào nội dung book

– Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 20.0000đ/h + 500.000đ lương KQCV + Bonus theo hiệu quả video book được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin