Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho công ty.

- Tham gia lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động Marketing online: Facebook, Instagram, Website, Email Marketing, Google Ads,...

- Hỗ trợ quản lý và cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng xã hội của công ty.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, workshop,...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.

- Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 đến 16 triệu.

- Được đóng BHXH, nghỉ phép theo luật định.

- Xét điều chỉnh lương 1 lần/năm.

- Xét trả thưởng tối thiểu 1 lần/năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.