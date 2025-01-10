Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 42, Tập thể Viện Sốt rét, tổ dân phố 11 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Tp Hà Nội - Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng và triển khai chiến lược marketing:

Nghiên cứu thị trường, xu hướng và nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực nội thất và kiến trúc.

Lập kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn, đồng thời triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty.

2. Quản lý nội dung và truyền thông:

Sáng tạo và quản lý nội dung cho các kênh truyền thông của công ty như website, fanpage, Instagram, v.v.

Lên ý tưởng và sản xuất các bài viết, video, hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu và yêu cầu chiến dịch.

3. Quảng cáo và PR:

Xây dựng chiến lược quảng cáo trực tuyến ( Facebook Ads, Google Ads,Instagram Ads) và các chiến dịch PR truyền thống, đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu chi phí.

Liên kết với các đối tác, báo chí, tạp chí chuyên ngành để phát triển các cơ hội PR cho công ty.

4. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing:

Theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả các chiến dịch marketing, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.

Báo cáo định kỳ về kết quả chiến dịch, KPI và ngân sách cho cấp quản lý.

5. Tổ chức sự kiện và hoạt động offline:

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, triển lãm và hoạt động offline để quảng bá thương hiệu và kết nối với khách hàng tiềm năng.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các sự kiện thành công.

6. Quản lý và phát triển cộng đồng khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng qua các kênh online và offline.

Xử lý các phản hồi và khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp, từ đó tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, kiến trúc hoặc dịch vụ, ngành hàng cao cấp.

Thành thạo các công cụ marketing trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, SEO...).

Kỹ năng viết bài, chỉnh sửa hình ảnh và video cơ bản.

Kỹ năng phân tích, đánh giá dữ liệu và báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tính cách: Sáng tạo, năng động, cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập, làm việc với đội ngũ CTV

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành).

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (15-20tr) + thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường sáng tạo, năng động.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin