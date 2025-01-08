Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT3/ 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Chịu trách nhiệm quản lý chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: Facebook Ads, video quảng cáo, TikTok, YouTube, và Facebook.

Kiến thức về AI là một lợi thế.

Lập kế hoạch công việc: Tạo ra khách hàng mới và đặt mục tiêu hàng tháng, hàng quý để đạt được các chỉ tiêu.

Tối ưu chi phí quảng cáo trong phạm vi ngân sách được giao.

Báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo hàng ngày và đưa ra giải pháp tối ưu hóa.

Báo cáo kế hoạch công việc hàng tháng cùng đội ngũ Sales và Marketing để đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và trong ngân sách.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT3/ 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Thời gian làm việc

Từ 8h đến 17h30, từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook (ưu tiên) và TikTok Ads.

Tư duy content tốt, khả năng viết nội dung quảng cáo hiệu quả.

Có khả năng lên kế hoạch, quản lý và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm để đạt mục tiêu, KPIs.

Phân tích hành vi khách hàng trên các công cụ Digital và cập nhật các công nghệ, thuật toán mới của các kênh quảng cáo.

Sáng tạo, thông minh và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Chịu được áp lực công việc cao và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 10.000.000đ trở lên tùy năng lực + Thưởng KPI (Lượng view + tối ưu ads + % thưởng dự án). Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

- Hỗ trợ ký túc xá và ăn trưa tại bếp ăn công ty;

- Review tăng lương 06 tháng 01 lần;

- Lương Tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty;

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước;

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc;

- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết;

- Thăm quan, nghỉ mát theo năm. Khám sức khỏe c định kỳ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO

