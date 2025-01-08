Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách sale dịch vụ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

• Quản trị web (tối ưu SEO onpage, offpage, viết bài, up bài, chỉnh sửa hình ảnh, banner...)

• Lập kế hoạch SEO, Google Adwords tối ưu hóa thứ hạng của website

• Xây dựng và lập kế hoạch phát triển Website, Facebook page của công ty

• Xử lý các thông tin liên quan khi khách hàng liên hệ công ty qua kênh thông tin mình đang quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, ưu tiên chuyên ngành quản trị Luật;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale cho các công ty dịch vụ, agency;

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình;

- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt;

- Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề linh hoạt;

- Quyết liệt trong công việc, máu lửa và sẵn sàng tiếp nhận thử thách;

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các đơn vị dịch vụ Luật.

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận;

- Môi trường làm việc công bằng, văn minh với những chế độ phúc lợi luôn chú trọng tới quyền lợi và tương xứng với năng lực của người lao động: tăng lương định kỳ hàng năm.

- Mức thu nhập theo kết quả công việc

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật LĐ.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 đến 17h), Thứ 7 từ 7h30 đến 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.