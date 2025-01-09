Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Mục tiêu công việc
Marketing Manager chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược marketing nhằm tối ưu hóa ngân sách marketing không vượt quá ngân sách cho phép, tập trung chủ yếu vào digital marketing, để thu hút khách hàng B2B trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Hà Nội và TP.HCM.
2. Nhiệm vụ chính
Chiến lược và Kế hoạch Marketing
• Xây dựng chiến lược marketing tổng thể, ưu tiên các kênh digital marketing phù hợp với tệp khách hàng B2B.
• Lập kế hoạch chi tiết cho từng quý, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách marketing.
• Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng mới và upsell các dịch vụ cho khách hàng hiện tại.
Digital Marketing
• Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google Ads, Zalo Ads, và LinkedIn.
• Tăng cường hiệu quả SEO cho các website của doanh nghiệp
• Quản lý chiến dịch email marketing, từ lập kế hoạch đến triển khai.
Content Marketing
• Xây dựng nội dung blog, bài viết PR, và bài đăng trên mạng xã hội để thu hút khách hàng B2B.
• Sáng tạo các video ngắn giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
• Tạo nội dung email marketing cá nhân hóa cho từng nhóm khách hàng.
Sự kiện và Hợp tác
• Tổ chức hoặc tham gia hội thảo, triển lãm để tăng cường quan hệ với khách hàng B2B.
• Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các ngân hàng, tổ chức ngành.
Quản lý đội nhóm
• Hướng dẫn và giám sát 2 thực tập sinh trong các nhiệm vụ hỗ trợ như viết nội dung, quản lý mạng xã hội, và nghiên cứu thị trường.
Quản lý ngân sách
• Quản lý ngân sách marketing.
• Theo dõi và tối ưu chi tiêu cho các chiến dịch để đảm bảo đạt KPI với chi phí thấp nhất.
• Đảm bảo tỷ lệ CPA/LVT không vượt quá 30%.
Báo cáo và Đánh giá
• Báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch marketing.
• Đánh giá dữ liệu từ Google Analytics, Facebook Ads Manager, và các công cụ quảng cáo khác để điều chỉnh chiến lược.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm và trình độ
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm với khách hàng B2B.
• Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch digital marketing và quản lý ngân sách hạn chế.
Kỹ năng chuyên môn
• Thành thạo các công cụ quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads.
• Kỹ năng SEO và quản lý website để tối ưu hóa tìm kiếm tự nhiên.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả chiến dịch (Google Analytics, Ads Manager).
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, thiết kế cơ bản (Canva, Adobe).
Phẩm chất cá nhân
• Tư duy chiến lược và sáng tạo.
• Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm và giao tiếp tốt.
• Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực và tối ưu hóa chi phí.
5. Mục tiêu và KPI
• KPI chính:
o Đạt tối thiểu 100 khách hàng B2B mới/năm.
o Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng >5%.
o Hoàn thành các chiến dịch marketing trong ngân sách không quá 01 tỷ VNĐ/năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ/tháng, thưởng KPI lên đến 3 tháng lương/năm.
• Cơ hội lãnh đạo và xây dựng đội ngũ marketing từ đầu.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

