Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học BIONET Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Nơi làm việc: Trụ sở chính Hà Nội.

- Nội dung:

+ Triển khai các dịch vụ của công ty, thúc đẩy hợp tác và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

+ Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển các dịch vụ, phát triển nhóm Marketing chuyên nghiệp.

+ Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng và các bộ phận khác trong các công việc liên quan.

+ Các công việc khác phù hợp với khả năng và sự phân công của lãnh đạo.

- Hình thức làm việc: Cố định, toàn thời gian.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 02 nữ.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Sinh học – Sinh học – Y sinh – Xét nghiệm. Trình độ Đại học trở lên. Ưu tiên người có kinh nghiệm giao tiếp – marketing trong lĩnh vực Y tế.

- Năng động, sáng tạo và sẵn sàng đi công tác tới các tỉnh thành trên cả nước.

- Ý thức trách nhiệm cao, tự tin, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu tiến cao.

- Nghiêm túc trong công việc và xác định làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học BIONET Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 9,000,000đ/tháng (có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn).

- Được đào tạo cơ bản và chuyên sâu nhằm khai thác và phát huy hết khả năng của bản thân.

- Được cử đi học và đào tạo tại nước ngoài đối với những nhân viên có năng lực.

- Được hưởng các chế độ về bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao Động.

- Được hưởng chính sách thưởng các dịp lễ, du lịch (ít nhất 2 lần/năm, bao gồm cả trong nước và quốc tế, …).

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học BIONET Việt Nam

