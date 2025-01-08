Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT3/ 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Quản lý, vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Đăng ký chương trình khuyến mãi, theo dõi và tham gia các sự kiện của sàn

Tư vấn khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử Theo dõi lượng truy cập và thu thập phản hồi của khách hàng; và đưa ra giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Chạy quảng cáo, tối ưu chi phí và hiệu quả quảng cáo trên các nền tảng TMĐT. Triển khai các chương trình bán hàng theo định hướng, kế hoạch kinh doanh.

Phân tích xu hướng tìm kiếm trên TMĐT để tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải thiện và phát triển doanh số.

Phân tích dữ liệu bán hàng, hiệu suất quảng cáo và đánh giá xu hướng để đưa ra quyết định chiến lược

Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/năm theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,...

Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương. Điểm cộng đã làm về các sản phẩm mỹ dược phẩm;

Linh hoạt và tinh tế trong giải quyết vấn đề của khách hàng

Giao tiếp khéo léo, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Nhanh nhẹn, kiên trì, chủ động; học hỏi nhanh và chịu dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, gồm: Lương cứng thỏa thuận + Thưởng hiệu quả + thưởng % lợi nhuận;

Được hưởng đầy đủ chế độ (đóng BHXH, lương tháng 13, teambuilding, sinh nhật, thưởng lễ tết, ...) theo quy định Nhà nước;

Công ty cung cấp bếp ăn tại bếp ăn công ty;

Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc;

Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết;

Review lương 06 tháng 01 lần.

