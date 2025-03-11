Tuyển Nhân viên Marketing JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, tòa nhà CIC, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp cùng team Media và Marketing để tìm kiếm ý tưởng cho quảng cáo playable.

Phối hợp với team creative để sản xuất các quảng cáo playable để sử dụng trong Marketing ở thị trường Global.

Phối hợp cùng team Media và Marketing để đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Với Fresher:

Sinh viên năm cuối các trường đại học chính quy.

Có kiến thức cơ bản về Unity, đã có sản phẩm / dự án cá nhân về game trong trường hoặc doanh nghiệp.

Thành thạo C#, tư duy logic tốt.

Có kinh nghiệm với Luna Create (hoặc sẵn sàng học hỏi).

Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript là một lợi thế.

Có hiểu biết về phát triển playable ads trên các nền tảng quảng cáo Applovin, Google Ads, Unity, Mintegral, IronSource là một lợi thế.

Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng với môi trường công việc.

Yêu thích làm game và mong muốn phát triển trong ngành game.

Với Junior:

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm với Unity, có kiến thức về game 3D là lợi thế.

Ưu tiên các bạn đã từng làm việc với Cocos Creator, Cocos2d-x, Luna.

Hiểu các Design Pattern: Singleton, Object Pool, Observer.

Kinh nghiệm làm việc với Git.

Có hiểu biết/ kinh nghiệm về phát triển playable ads trên các nền tảng quảng cáo Applovin, Google Ads, Unity, Mintegral, IronSource là một lợi thế.

Tại JOYBIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, lương net từ 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ.

Hỗ trợ 100% chính sách BH dành cho người lao động theo quy định nhà nước.

Chính sách thưởng theo hiệu quả làm việc cạnh tranh (bao gồm thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo hiệu quả của team).

Phúc lợi các dịp lễ, Tết, du lịch hè, sinh nhật công ty/tập đoàn và các sự kiện văn hoá nội bộ hấp dẫn.

Được nghỉ phép nhận nguyên lương 01 ngày mỗi tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYBIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin