Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sinh Học Châu á làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Sinh Học Châu á
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Tầng 4, Toà nhà PV Combank, Số 131 Trần Hưng Đạo, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xây dựng kế hoạch nội dung MKT: Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng mục tiêu. Lên kế hoạch xây dựng nội dung MKT phù hợp với chiến lược và dựa trên kế hoạch trong từng giai đoạn (ngắn, trung, dài hạn).
Sản xuất và triển khai nội dung: Tạo ra các sản phẩm có nội dung phục vụ cho các mục đích quảng cáo, truyền thông, thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng.... Triển khai nội dung theo đúng kế hoạch, đúng kênh, đúng tệp khách hàng.
Quản lý & phát triển các kênh quảng cáo, truyền thông: Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh Paid, Owned, Earned, ...
Đo lường & tối ưu hiệu quả: Sử dụng các công cụ để theo dõi, phân tích hiệu quả và đưa ra các điều chỉnh dựa trên kết quả thực tế.
Phối hợp & hỗ trợ các bộ phận liên quan: Phối hợp chặt chẽ với nhân viên thiết kế, quay dựng để tạo ra các nội dung đúng tiến độ kế hoạch, làm việc với nhân viên kinh doanh để hiểu rõ và tạo ra các sản phẩm có nội dung đúng với nhu cầu thị trường.
Một số công việc khác theo chức năng, chuyên môn của vị trí Content MKT.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên : Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng
Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.
Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh
Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Sinh Học Châu á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8 triệu đến 11 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm).
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (PC, điện thoại, sim).
Đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH.
Nghỉ tối thiểu 6 ngày/tháng.
Môi trường trẻ, năng động và hướng ngoại dễ giao tiếp trong công việc.
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Sinh nhật hằng tháng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà nhà Hado Airport Building, Số 2 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

