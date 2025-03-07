Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sinh Học Châu á làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Tầng 4, Toà nhà PV Combank, Số 131 Trần Hưng Đạo, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Xây dựng kế hoạch nội dung MKT: Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng mục tiêu. Lên kế hoạch xây dựng nội dung MKT phù hợp với chiến lược và dựa trên kế hoạch trong từng giai đoạn (ngắn, trung, dài hạn).

Sản xuất và triển khai nội dung: Tạo ra các sản phẩm có nội dung phục vụ cho các mục đích quảng cáo, truyền thông, thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng.... Triển khai nội dung theo đúng kế hoạch, đúng kênh, đúng tệp khách hàng.

Quản lý & phát triển các kênh quảng cáo, truyền thông: Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh Paid, Owned, Earned, ...

Đo lường & tối ưu hiệu quả: Sử dụng các công cụ để theo dõi, phân tích hiệu quả và đưa ra các điều chỉnh dựa trên kết quả thực tế.

Phối hợp & hỗ trợ các bộ phận liên quan: Phối hợp chặt chẽ với nhân viên thiết kế, quay dựng để tạo ra các nội dung đúng tiến độ kế hoạch, làm việc với nhân viên kinh doanh để hiểu rõ và tạo ra các sản phẩm có nội dung đúng với nhu cầu thị trường.

Một số công việc khác theo chức năng, chuyên môn của vị trí Content MKT.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên : Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng

Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.

Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh

Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.

Mức lương: từ 8 triệu đến 11 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm).

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (PC, điện thoại, sim).

Đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH.

Nghỉ tối thiểu 6 ngày/tháng.

Môi trường trẻ, năng động và hướng ngoại dễ giao tiếp trong công việc.

Du lịch, teambuilding hằng năm.

Sinh nhật hằng tháng cho nhân viên.

