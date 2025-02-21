Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 10 - 12 Đường Hai Bà Trưng, Tân An,Ninh Kiều,tp Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết content cho các cơ sở trong hệ thống

- Lên ý tưởng chương trình thu hút khách hàng

- Tham gia vào việc xây dựng kênh quảng cáo online: Youtube/Tiktok

- Tham gia vào việc xây dựng kênh quảng cáo truyền thống

- Xây dựng thương hiệu

- Lấy phản hồi khách hàng và tham mưu trong việc cải tiến dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24-30

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing/Du lịch/Ngôn ngữ Anh.

- Kinh nghiệm: đã từng làm trong ngành nhà hàng - khách sạn là lợi thế

- Yêu cầu khác:

+ Nhanh nhẹn, nhạy bén.

+ Trung thực

+ Có thể tham gia các hoạt động của doanh nghiệp

Tại Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi được hưởng

- Chế độ bảo hiểm

- Nghỉ phép năm

- Đồng phục

- Tăng lương

- Chế độ thưởng

- Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin