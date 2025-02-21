Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 10
- 12 Đường Hai Bà Trưng, Tân An,Ninh Kiều,tp Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Viết content cho các cơ sở trong hệ thống
- Lên ý tưởng chương trình thu hút khách hàng
- Tham gia vào việc xây dựng kênh quảng cáo online: Youtube/Tiktok
- Tham gia vào việc xây dựng kênh quảng cáo truyền thống
- Xây dựng thương hiệu
- Lấy phản hồi khách hàng và tham mưu trong việc cải tiến dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 24-30
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing/Du lịch/Ngôn ngữ Anh.
- Kinh nghiệm: đã từng làm trong ngành nhà hàng - khách sạn là lợi thế
- Yêu cầu khác:
+ Nhanh nhẹn, nhạy bén.
+ Trung thực
+ Có thể tham gia các hoạt động của doanh nghiệp
Tại Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì
- Quyền lợi được hưởng
- Chế độ bảo hiểm
- Nghỉ phép năm
- Đồng phục
- Tăng lương
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
