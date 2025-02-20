Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 305, NGUYỄN VĂN CỪ (NỐI DÀI) ẤP MỸ NHƠ, XÃ MỸ KHÁNH, PHONG ĐIỀN, TP CẦN THƠ, Huyện Phong Điền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

* Quản lý và khai thác các trang mạng xã hội của công ty.

* Xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung cho hoạt động quảng cáo, truyền thông.

* Lên kế hoạch content chi tiết tiếp cận khách hàng (là người tiêu dùng) nhằm nâng

cao hình ảnh và thương hiệu của Công ty trên trang Fanpage, Facebook, Website,

Zalo,... các kênh phụ trách kèm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hàng tháng.

* Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho các hoạt động livestream của công ty và trực

tiếp kiểm soát phiên livestream. Đề xuất CTKM bán hàng trực tiếp trên livestream..

nhằm tối ưu hiệu quả của phiên.

* Phối hợp với các bộ phận liên quan sản xuất nội dung truyền thông và chịu trách

nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video

/hình ảnh công ty, hình ảnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

* Viết bài PR theo nội dung yêu cầu.

* Tham gia cùng đội kinh doanh xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng

góp các ý tưởng nội dung sáng tạo .

* Chịu trách nhiệm về việc lên ý tưởng, nội dung tiếp cận khách hàng tiêu dùng trực

tiếp..

* Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7; Sáng: 7h30 -11h30, Chiều 13h00 -17h00.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Ưu tiên các bạn có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm marketing, lên quan

chiến lược quảng cáo.

* Có tư duy thẩm mỹ, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có đam mê và

có từ 01 năm kinh nghiệm liên quan Content Marketing, Social Media, chỉnh sửa

hình ảnh (Facebook, Youtube, TikTok,...), biên kịch hoặc các lĩnh vực liên quan.

* Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video/hình ảnh (Photoshop, AI và

công cụ chỉnh video đơn giản).

* Những người quen thuộc với lối chơi của TikTok, facebook

* Giới tính, tuổi: KHÔNG YÊU CẦU

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

Phụ cấp

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

* Trong thời gian thử việc ứng viên được hưởng lương theo chế độ thử việc và được

hổ trợ các vấn đề liên quan để hoàn thành công việc.

* Nhân viên chính thức được hưởng đẩy đủ các chính sách của người lao động

như: BHYT, BHXH

* Thưởng Sinh nhật, ngày lễ trọng đại, có chế độ ốm đau..

* Thưởng Lương tháng 13

* Đồng phục công ty, bảo hộ lao động.

* Lương bao gồm: Lương cố định + phụ cấp + Lương doanh thu hàng tháng + chế độ

cơm trưa

* Thưởng quý, thưởng năm, thưởng nóng khi hoành thành vượt chỉ tiêu..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex

