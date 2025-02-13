Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 11 Phạm Ngũ Lão, Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh thu bán hàng.

- Quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads…) và ngoại tuyến.

- Sáng tạo nội dung cho nền tảng truyền thông xã hội, website và các kênh tiếp thị khác.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ, hoạt động quảng bá thương hiệu.

- Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để tối ưu hiệu suất và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

- Am hiểu các chiến lược tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến.

- Sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng thị trường và kỹ năng xây dựng chiến lược.

- Kỹ năng viết, giao tiếp và tư duy phân tích tốt.

- Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, SEO…

- Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.

- Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội phát triển bản thân.

- Được đào tạo chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

