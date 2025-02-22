Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Jed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 305, Tòa nhà Song Hà, số 10 đường số 33, khu phố 2, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển trên các kênh social media

- Tìm kiếm, hợp tác với Tiktoker, KOL,KOC để quảng bá thương hiệu

- Quay phim, dựng ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ để làm tư liệu đăng tải lên các kênh social media

- Báo cáo định kỳ, đề xuất giải pháp nâng cao hình ảnh thương hiệu

- Một số yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên nữ

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing.

- Có Kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing

- Biết sử dụng Microsoft Office và các ứng dụng văn phòng khác.

- Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc

- Giao tiếp Tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Jed Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc từ 9-15 triệu

- Điều kiện làm việc: Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

- Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ về tiền thưởng và các phúc lợi khác theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jed

