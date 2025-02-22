Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Jed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Jed
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Phòng 305, Tòa nhà Song Hà, số 10 đường số 33, khu phố 2, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển trên các kênh social media
- Tìm kiếm, hợp tác với Tiktoker, KOL,KOC để quảng bá thương hiệu
- Quay phim, dựng ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ để làm tư liệu đăng tải lên các kênh social media
- Báo cáo định kỳ, đề xuất giải pháp nâng cao hình ảnh thương hiệu
- Một số yêu cầu khác của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên nữ
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing.
- Có Kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing
- Biết sử dụng Microsoft Office và các ứng dụng văn phòng khác.
- Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc
- Giao tiếp Tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH Jed Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thử việc từ 9-15 triệu
- Điều kiện làm việc: Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
- Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ về tiền thưởng và các phúc lợi khác theo quy định của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
