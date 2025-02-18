Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung Cư Newtatco Lai Xá, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

I/THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

- Chạy quảng cáo (thu thập thông tin khách hàng).

- Test (test tìm ra content, loại hình quảng cáo, kênh quảng cáo hiệu quả)

Báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng trên báo cáo Marketing đầy đủ, kịp thời..

- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của công ty

Yêu Cầu Công Việc

V/ YÊU CẦU

- Đã hoàn thành chương trình học tại trường Cao đẳng, Đại Học,....( chấp nhận đang đợi bằng)

- Độ tuổi : 20 - 26 tuổi

- Có laptop cá nhân

- Chăm chỉ, cầu tiến, thích trải nghiệm chinh phục điều mới

- Không yêu cầu kinh nghiệm.( có kinh nghiệm là lợi thế)

Chế Độ Đãi Ngộ

VI/ CHẾ ĐỘ LƯƠNG/THƯỞNG.

- Lương cứng: 6.000.000 -10.000.000+ %hoa hồng + thâm niên + thưởng. ( Thu nhập: 12 - 30tr++ )

- Team building, du lịch theo Quý, Tháng

- Được làm việc trong 1 cộng đồng MKT tâm huyết.

- Được đào tạo, chia sẻ các kiến thức về MKT chuyên nghiệp.

- Làm việc trong môi trường 9x, 2k - Nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

