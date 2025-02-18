Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Chung Cư Newtatco Lai Xá, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

I/THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
- Chạy quảng cáo (thu thập thông tin khách hàng).
- Test (test tìm ra content, loại hình quảng cáo, kênh quảng cáo hiệu quả)
Báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng trên báo cáo Marketing đầy đủ, kịp thời..
- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của công ty

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

V/ YÊU CẦU
- Đã hoàn thành chương trình học tại trường Cao đẳng, Đại Học,....( chấp nhận đang đợi bằng)
- Độ tuổi : 20 - 26 tuổi
- Có laptop cá nhân
- Chăm chỉ, cầu tiến, thích trải nghiệm chinh phục điều mới
- Không yêu cầu kinh nghiệm.( có kinh nghiệm là lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

VI/ CHẾ ĐỘ LƯƠNG/THƯỞNG.
- Lương cứng: 6.000.000 -10.000.000+ %hoa hồng + thâm niên + thưởng. ( Thu nhập: 12 - 30tr++ )
- Team building, du lịch theo Quý, Tháng
- Được làm việc trong 1 cộng đồng MKT tâm huyết.
- Được đào tạo, chia sẻ các kiến thức về MKT chuyên nghiệp.
- Làm việc trong môi trường 9x, 2k - Nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 03nv14 khu đô thị Lideco- Hoài Đức- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

