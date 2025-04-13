Tuyển Nhân viên Marketing TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19, liền kề 8, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng các kênh MXH viral
Thiết kế ảnh và video ngắn
Đăng bài hằng ngày cho khách hàng
Giúp khách hàng xây dựng được thương hiệu cá nhân trên Online
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
Kinh nghiệm: Ưu tiên đã từng làm các công việc như quản lí page bán hàng, làm Marketing trên các nền tảng MXH, biết thiết kế Canva, Capcut và biết sử dụng một số công cụ AI
Kỹ năng giao tiếp và trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp
Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
Kỹ năng tự học tập và nhạy bén trong việc tìm content và xây dựng các content triệu view
Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chăm chỉ, tâm tốt, trung thực
Tại TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
