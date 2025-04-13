Tuyển Nhân viên Marketing TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, liền kề 8, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Xây dựng các kênh MXH viral

Thiết kế ảnh và video ngắn

Đăng bài hằng ngày cho khách hàng

Giúp khách hàng xây dựng được thương hiệu cá nhân trên Online

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học

Kinh nghiệm: Ưu tiên đã từng làm các công việc như quản lí page bán hàng, làm Marketing trên các nền tảng MXH, biết thiết kế Canva, Capcut và biết sử dụng một số công cụ AI

Kỹ năng giao tiếp và trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp

Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả

Kỹ năng tự học tập và nhạy bén trong việc tìm content và xây dựng các content triệu view

Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chăm chỉ, tâm tốt, trung thực

