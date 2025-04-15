Tuyển Nhân viên Marketing Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tập đoàn Khách Sạn A25
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Xây dựng, sáng tạo nội dung cho fanpage và các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu.
-Chạy facebook ad, google ad
- Lên kịch bản quay clip quảng cáo.
- Phối hợp với dựng phim hoàn thành video theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành Báo chí- Truyền hình- Marketing.
- Có kinh nghiệm làm nội dung Video. Biết Chạy facebook ad, google ad
- Kinh nghiệm về Viết kịch bản, giao tiếp, trình bày, khai thác, tổng hợp.

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
- Cơ hội thăng tiến cao.
- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.
- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn.
- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).
- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90 - 94 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

