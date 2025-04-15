Tuyển Nhân viên Marketing Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Xây dựng, sáng tạo nội dung cho fanpage và các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu.

-Chạy facebook ad, google ad

- Lên kịch bản quay clip quảng cáo.

- Phối hợp với dựng phim hoàn thành video theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành Báo chí- Truyền hình- Marketing.

- Có kinh nghiệm làm nội dung Video. Biết Chạy facebook ad, google ad

- Kinh nghiệm về Viết kịch bản, giao tiếp, trình bày, khai thác, tổng hợp.

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn.

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

