Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC
Ngày đăng tuyển: 14/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 4 BT1 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty
Phối hợp cùng Media và Content lên ý tưởng nội dung quảng cáo (bao gồm trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra
Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên nền tảng Facebook Ads nhằm mục đích chuyển đổi thị trường trong nước
Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo
Theo dõi, đo lường, phân tích (A/B Testing) các chỉ số, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên
Có thêm kinh nghiệm về Google Adwords, các tool trên Facebook, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế
Có khả năng quản trị hệ thống fanpage
Có khả năng sáng tạo
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Có tư duy làm việc độc lập
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật
Thưởng các ngày Lễ (08/03, 30/04, 01/05, 02/09,...), Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13,...
Chế độ lương, thưởng: 8.000.000đ - 10.000.000đ/tháng
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 117 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

