Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng HQ - 201 Trần Não, P An Khánh, Quận Thủ Đức.,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo PPC trên Amazon.

Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo PPC trên Amazon.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

Quản lý ngân sách, từ khóa, giá và nhóm sản phẩm.

Sử dụng công cụ để phân tích và tối ưu hóa chiến dịch PPC.

Theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch, điều chỉnh chiến lược để đạt được các chỉ số hiệu suất mục tiêu.

Xây dựng và cải thiện quy trình làm việc, đánh giá hiệu suất.

Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của thành viên.

Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn của các thành viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Kinh tế hoặc liên quan.

Có 3-5 năm kinh nghiệm quản lý chiến dịch PPC trên Amazon là điểm cộng.

Thành thạo Amazon Advertising Console, SEO và SEM.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch.

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo đội ngũ.

Tiếng Anh tốt (TOEIC từ 800).

Quyền Lợi Được Hưởng

Trực tiếp:

Lương: Thỏa thuận;

Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên;

BHXH theo luật lao động;

Review lương 01 lần/năm;

Phụ cấp đặc biệt: Phụ cấp tiếp khách, phụ cấp thuê nhà,...

Gián tiếp:

Hỗ trợ thiết bị: Được cấp máy tính trong quá trình làm việc;

Nghỉ phép năm, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương;

Du lịch hàng năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.

Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí.

Văn phòng làm việc ngay trung tâm, thuận tiện đi lại, xanh, sạch, đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

