Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gangnam, 562 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing toàn diện, bao gồm cả marketing online và offline, nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.

Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên các kênh truyền thông khác nhau (website, mạng xã hội, email,...)

Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing, triển lãm, hội thảo,...

Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ.

· Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing cơ bản.

Có kinh nghiệm làm việc với các kênh marketing online và offline.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

· Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC Thì Được Hưởng Những Gì

I. Thu nhập: Lương thỏa thuận + phụ cấp + thưởng KPI ( không giới hạn lương deal theo năng lực ứng viên)

I.

Thu nhập: Lương thỏa thuận + phụ cấp + thưởng KPI ( không giới hạn lương deal theo năng lực ứng viên)

II. Quyền lợi:

II.

Quyền lợi:

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được hưởng phúc lợi xã hội, đóng BHXH đầy đủ.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Team building + du lịch hàng năm.

- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, phí gửi xe…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin