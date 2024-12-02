Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý vận hành các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop.

Đăng ký chương trình khuyến mãi, theo dõi và tham gia các sự kiện của sàn.

Chạy quảng cáo, tối ưu chi phí và hiệu quả quảng cáo trên các nền tảng TMĐT và TikTok Shop.

Đấu thầu từ khóa, phân tích xu hướng tìm kiếm để tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng.

Phân tích dữ liệu bán hàng, hiệu suất quảng cáo và đánh giá xu hướng để đưa ra quyết định chiến lược.

Phát triển sản phẩm mới, hợp tác với đội ngũ phát triển sản phẩm để tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm tiềm năng trên các sàn TMĐT.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải thiện và phát triển doanh số.