Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo
- Hồ Chí Minh:
- 43 Linh Đông, Khu Phố 7, P. Linh Đông, Tp Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý vận hành các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop.
Đăng ký chương trình khuyến mãi, theo dõi và tham gia các sự kiện của sàn.
Chạy quảng cáo, tối ưu chi phí và hiệu quả quảng cáo trên các nền tảng TMĐT và TikTok Shop.
Đấu thầu từ khóa, phân tích xu hướng tìm kiếm để tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng, hiệu suất quảng cáo và đánh giá xu hướng để đưa ra quyết định chiến lược.
Phát triển sản phẩm mới, hợp tác với đội ngũ phát triển sản phẩm để tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm tiềm năng trên các sàn TMĐT.
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải thiện và phát triển doanh số.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu về các công cụ trong Digital marketing.
Có hiểu biết về nền tảng kỹ thuật số và thương mại điện tử.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật...
Teambuilding hằng năm.
Mua hàng công ty giá ưu đãi…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
