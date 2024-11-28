Tuyển Nhân viên Marketing Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Hoàng Hoa Thám, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Nội dung bài viết trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo và web.

Thực hành lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa theo kế hoạch marketing tổng thể.

Sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...

Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tik Tok.

Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, brief hình ảnh,...cho các tuyến nội dung trên Tiktok.

Đề xuất và làm việc với các KOLS phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các công việc bổ sung tại phòng khám khi được giao phó.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng CapCut để edit video

Đam mê và thích sáng tạo nội dung

Có kỹ năng viết bài, sáng tạo và nhạy bén nắm bắt xu hướng content, bắt trend

Tinh thần học hỏi cao, có trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.

Tại Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo MIỄN PHÍ từ A - Z các kiến thức về Marketing

Tham gia học hỏi và thực hành cùng với đội ngũ Marketing

Phụ cấp 1.000.000đ/tháng (đến văn phòng tối thiểu 3 ngày/tuần)

Thưởng 50.000đ/video đạt tiêu chí và được duyệt

Môi trường năng động sáng tạo

Được training từ đội ngũ Marketing giàu kinh nghiệm

Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức sau 03 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

