Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Lê Trung Nghĩa Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập kế hoạch, thực thi SEO, SEM hoặc các hoạt động PPC khác như Google Adwords, Facebook Ads.

Định vị, phát triển thương hiệu, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng Social, Website, Forum,..

Thực thi các quảng cáo qua Mobile Marketing, Email Marketing.

Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo trên hệ thống các kênh Digital như Website, Facebook,...

Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, chiến dịch Digital,...

Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá cho công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm,...

Thực hiện hỗ trợ khách hàng trên website, fanpage,...

Liên tục cập nhật thông tin về insight, tìm hiểu về nhu cầu của người dùng để tăng chất lượng của quảng cáo.

Hỗ trợ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử Cty ạ (tư vấn, đóng gói, gửi hàng)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm chạy ads

Ưu tiên có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;

Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.000.000 vnđ – 9.000.000vnđ (trao đổi thêm khi phỏng vấn.)

Thưởng năng lực mỗi tháng.

Phụ cấp cơm trưa.

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.

Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty.

Du lịch, nghỉ mát hằng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.