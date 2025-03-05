Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 149C Trương Định, P.9, Q.3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện hiệu quả các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số trên nhiều nền tảngở: Google Ads, Facebook, Cốc Cốc, GDN, Youtube, Linkedln, v.v.
Thiết lập và lên lịch các chiến dịch tiếp thị qua email để giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các cơ hội bán thêm/bán chéo
Làm việc với bộ phận bán hàng và các phòng ban liên quan để tạo nội dung hiệu quả giúp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
Phân tích và báo cáo tiến độ chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi để cải thiện
Theo dõi và cải thiện bảng điều khiển tìm kiếm để tối ưu hóa SEO và SEM
Kiểm soát ngân sách, phạm vi và mốc thời gian cho các chiến dịch tiếp thị trả phí và sáng kiến
Khám phá nền tảng kỹ thuật số mới để tiếp cận khách hàng mục tiêu các hoạt động bao gồm các kênh trực tuyến và ngoại tuyến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bằng Đại học hoặc Cao đẳng
Có kiếnthức về tiếp thị kỹ thuật số
Là một người có tinh thần đồng đội tốt, năng động và linh hoạt
Có kỹ năng thiết kế đồ họa là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;
Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 149C Trương Định, phường 9, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

