Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
- Hồ Chí Minh:
- 149C Trương Định, P.9, Q.3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và thực hiện hiệu quả các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số trên nhiều nền tảngở: Google Ads, Facebook, Cốc Cốc, GDN, Youtube, Linkedln, v.v.
Thiết lập và lên lịch các chiến dịch tiếp thị qua email để giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các cơ hội bán thêm/bán chéo
Làm việc với bộ phận bán hàng và các phòng ban liên quan để tạo nội dung hiệu quả giúp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
Phân tích và báo cáo tiến độ chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi để cải thiện
Theo dõi và cải thiện bảng điều khiển tìm kiếm để tối ưu hóa SEO và SEM
Kiểm soát ngân sách, phạm vi và mốc thời gian cho các chiến dịch tiếp thị trả phí và sáng kiến
Khám phá nền tảng kỹ thuật số mới để tiếp cận khách hàng mục tiêu các hoạt động bao gồm các kênh trực tuyến và ngoại tuyến
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiếnthức về tiếp thị kỹ thuật số
Là một người có tinh thần đồng đội tốt, năng động và linh hoạt
Có kỹ năng thiết kế đồ họa là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;
Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI