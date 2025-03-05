Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 149C Trương Định, P.9, Q.3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện hiệu quả các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số trên nhiều nền tảngở: Google Ads, Facebook, Cốc Cốc, GDN, Youtube, Linkedln, v.v.

Thiết lập và lên lịch các chiến dịch tiếp thị qua email để giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các cơ hội bán thêm/bán chéo

Làm việc với bộ phận bán hàng và các phòng ban liên quan để tạo nội dung hiệu quả giúp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Phân tích và báo cáo tiến độ chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi để cải thiện

Theo dõi và cải thiện bảng điều khiển tìm kiếm để tối ưu hóa SEO và SEM

Kiểm soát ngân sách, phạm vi và mốc thời gian cho các chiến dịch tiếp thị trả phí và sáng kiến

Khám phá nền tảng kỹ thuật số mới để tiếp cận khách hàng mục tiêu các hoạt động bao gồm các kênh trực tuyến và ngoại tuyến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bằng Đại học hoặc Cao đẳng

Có kiếnthức về tiếp thị kỹ thuật số

Là một người có tinh thần đồng đội tốt, năng động và linh hoạt

Có kỹ năng thiết kế đồ họa là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng

Hỗ trợ dấu thực tập;

Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;

Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin