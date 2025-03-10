Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
- Hồ Chí Minh:
- Phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chính về việc bán hàng theo chỉ tiêu doanh số công ty đề ra theo chính sách hiện hành hàng tháng.
Cập nhật các chương trình khuyến mãi đến khách hàng hiện tại, khách hàng cũ;
Chăm sóc duy trì, tư vấn bán hàng dựa trên data Công ty cung cấp và nguồn data chủ động tìm kiếm.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ qua điện thoại, FB, Zalo OA và các nền tảng khác…
Phân loại thông tin khách hàng và chuyển tới các bộ phận liên quan xử lý
Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất (hướng dẫn sử dụng, thông tin về giá cả, chế độ bảo hành,...)
Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp khuyến mại, lễ Tết,..Thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho khách hàng, Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn củadoanh nghiệptới khách hàng
Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ
Chăm sóc chuyên nghiệp khách hàng mới, và tái chăm sóc khách hàng cũ.
Tham gia các chương trình hoạt động sự kiện, tại công ty và công tác tỉnh theo sự điều động của trưởng bộ phận.
Xây dựng hình ảnh và video các kênh truyền thông phụ trách nhằm gia tăng hình ảnh thương hiệu
Tham gia các công việc khác theo sự điều động của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Hiểu biết về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực online và kỹ năng đàm phán khách hàng
Hiểu về cách tiếp cạnh truyền thông cho ngành thẩm mỹ và mỹ phẩm.
Có khả năng quay phim và chụp ảnh sản phẩm.
Ăn nói lưu loát, hoạt bát
Vi tính văn phòng
Kỹ năng xây dựng kế hoạch, ngân sách
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng quản lý thời gian
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng tương ứng 8- 10 triệu hàng tháng hoặc tùy theo khả năng chuyên môn bán hàng
Đượchưởngđầyđủcácquyềnlợitheophápluậthiệnhành(BHYT,BHXH..),chếđộ du lịch hàng năm
Nghỉphép:12ngày/ năm
Thời gian làm việc thứ 2- thứ 6
Trong trường hợp thứ 7 và chủ nhật khách hàng cần giao hàng hoặc hộ trợvẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách
Thamgiacáckhóahuấnluyệnvềkiếnthứcchuyênmôn,kiếnthứcsảnphẩm
Thưởng,lễ,tếthưởngnguyênlươngtheoquyđịnhcủanhànước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
