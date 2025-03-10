Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính về việc bán hàng theo chỉ tiêu doanh số công ty đề ra theo chính sách hiện hành hàng tháng.

Cập nhật các chương trình khuyến mãi đến khách hàng hiện tại, khách hàng cũ;

Chăm sóc duy trì, tư vấn bán hàng dựa trên data Công ty cung cấp và nguồn data chủ động tìm kiếm.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ qua điện thoại, FB, Zalo OA và các nền tảng khác…

Phân loại thông tin khách hàng và chuyển tới các bộ phận liên quan xử lý

Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất (hướng dẫn sử dụng, thông tin về giá cả, chế độ bảo hành,...)

Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp khuyến mại, lễ Tết,..Thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho khách hàng, Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn củadoanh nghiệptới khách hàng

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ

Chăm sóc chuyên nghiệp khách hàng mới, và tái chăm sóc khách hàng cũ.

Tham gia các chương trình hoạt động sự kiện, tại công ty và công tác tỉnh theo sự điều động của trưởng bộ phận.

Xây dựng hình ảnh và video các kênh truyền thông phụ trách nhằm gia tăng hình ảnh thương hiệu

Tham gia các công việc khác theo sự điều động của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế kinh doanh, du lịch, marketing

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

Hiểu biết về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực online và kỹ năng đàm phán khách hàng

Hiểu về cách tiếp cạnh truyền thông cho ngành thẩm mỹ và mỹ phẩm.

Có khả năng quay phim và chụp ảnh sản phẩm.

Ăn nói lưu loát, hoạt bát

Vi tính văn phòng

Kỹ năng xây dựng kế hoạch, ngân sách

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 7,000,000VNĐ

Hoa hồng tương ứng 8- 10 triệu hàng tháng hoặc tùy theo khả năng chuyên môn bán hàng

Đượchưởngđầyđủcácquyềnlợitheophápluậthiệnhành(BHYT,BHXH..),chếđộ du lịch hàng năm

Nghỉphép:12ngày/ năm

Thời gian làm việc thứ 2- thứ 6

Trong trường hợp thứ 7 và chủ nhật khách hàng cần giao hàng hoặc hộ trợvẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách

Thamgiacáckhóahuấnluyệnvềkiếnthứcchuyênmôn,kiếnthứcsảnphẩm

Thưởng,lễ,tếthưởngnguyênlươngtheoquyđịnhcủanhànước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

