Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật, team building, Year End Party, Hội nghị khách hàng...;, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều phối Marketing & Truyền thông:

Điều phối Marketing & Truyền thông:

Phối hợp với agency sản xuất video, tư liệu quảng cáo, xây dựng thương hiệu.

Quản lý nội dung trên website, mạng xã hội, phát triển cộng đồng trực tuyến.

Soạn thảo và triển khai chiến dịch PR, nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Hỗ trợ marketing sản phẩm: cập nhật thông tin, chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ ra mắt sản phẩm.

2. Quản lý Showroom & Bán hàng:

Quản lý Showroom & Bán hàng:

Thiết kế, sắp xếp không gian trưng bày, đảm bảo showroom chuyên nghiệp.

Tư vấn, bán hàng tại showroom, cung cấp tài liệu hỗ trợ kinh doanh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, chăm sóc sau bán hàng.

3. Báo cáo & Các nhiệm vụ khác:

Báo cáo & Các nhiệm vụ khác:

Lập báo cáo định kỳ, đề xuất cải tiến hiệu quả truyền thông và bán hàng.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực marketing, truyền thông hoặc hỗ trợ bán hàng; kinh nghiệm làm việc tại showroom là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và đam mê kinh doanh.

Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin