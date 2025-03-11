Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Hướng Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng xã hội: facebook, goolge, youtube, Zalo, tiktok, theo ngân sách được duyệt.

Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh...)

Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo và truyền thông mà mình thực hiện.

Phối hợp với các bộ phận khác để c ng triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm MKT, chạy quảng cáo, chạy ngân sách.

Ứng viên đã từng chạy dược phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, đông y, sản phẩm nha khoa, đồ gia dụng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm trên 5 tháng, và biết photoshop và edit video cơ bản.

Tại Hộ Kinh Doanh Hướng Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10tr + Phụ cấp + Thưởng KPI

Thu nhập:

Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Thưởng nóng, thưởng các ngày Lễ, Tết, chính sách phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, quà tặng 8/3, 20/10...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Hướng Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin