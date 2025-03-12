Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUNAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 ngõ 91 Lương Định Của (đường rộng 2 ô tô tránh), Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Sản xuất nhiều loại content khác nhau cho các nền tảng mạng xã hội giúp đẩy mạnh nhận diện thương hiệu A&M IELTS trên thị trường (Ví dụ bài viết nhóm & fanpage Facebook, video Youtube và Tiktok,…)

Lập kế hoạch Marketing cho các khóa học;

Làm báo cáo phân tích, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh;

Đánh giá & phân tích hành vi của học viên hiện tại và học viên tiềm năng. Phân tích nhu cầu và đưa ra chiến lược truyền thông cho các sản phẩm khóa học và nền tảng giáo dục của công ty;

Phối hợp với giáo viên thực hiện các hoạt động như xây dựng design layout tài liệu, tổ chức sự kiện trực tiếp hoặc livestream, hội thảo giới thiệu sách & ứng dụng học tiếng Anh.

Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh/ Marketing.

Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh/ Marketing.

Hiểu biết tốt về phát triển mạng xã hội Tiktok, Youtube, Facebook.

(ưu tiên) Hiểu biết về chạy quảng cáo Facebook & Google.

Khả năng phân tích thị trường, đặc biệt là thị trường đào tạo IELTS, và đưa ra chiến lược phát triển cho công ty, trong đó có việc xây dựng các khóa học phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Luôn hướng vào việc giải quyết vấn đề [solution-oriented];

Có ý thức, trách nhiệm trong công việc, làm việc cẩn thận và đúng giờ;

(ưu tiên) Có chứng chỉ IELTS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUNAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường giáo dục, trân trọng tính sáng tạo & khác biệt, liên tục cập nhật và ứng dụng công nghệ để đổi mới không ngừng;

Thu nhập 12.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực gồm lương cứng, thưởng doanh thu công ty, thưởng kết thúc hợp đồng (lương tháng 13) và thưởng Tết;

Review lương 03 lần/năm;

Tham gia các hoạt động team building 1-2 lần/năm;

Nhận ngân sách học IELTS từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000VNĐ tại trung tâm sau khi đã làm trên 03 tháng;

Được định hướng để phát triển lên vị trí cao hơn tùy theo performance;

Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm;

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định nhà nước;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

