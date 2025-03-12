Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà nam cường building, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày tại điểm bán để thúc đẩy doanh số.

• Phối hợp với đội ngũ kinh doanh và nhà phân phối để triển khai các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng.

• Kiểm tra, đánh giá hiệu quả trưng bày sản phẩm, đề xuất phương án tối ưu.

• Quản lý và phân bổ POSM (wobbler, poster, standee, quầy kệ,...) tới các điểm bán hiệu quả và đồng bộ.

• Lập báo cáo phân tích kết quả hoạt động Trade Marketing, đề xuất cải tiến để tăng hiệu quả.

• Nghiên cứu thị trường, khảo sát đối thủ, cập nhật xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược phù hợp.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện bán hàng lưu động, activation tại trường học, hội chợ, sự kiện ngành hàng.

• Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ kinh doanh về các chương trình Trade Marketing.

• Thực hiện các phần công việc liên quan theo sự phân công từ Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh/ngành có liên quan.

• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong mảng Trade Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG (ngành Văn phòng phẩm là một lợi thế).

• Có khả năng nhận định, phân tích và đánh giá tình hình thị trường.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.

• Nguyên tắc làm việc: Kỷ luật - Thái độ - Trách nhiệm - Chủ động.

• Tác phong làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp.

• Sử dụng THÀNH THẠO các ứng dụng Microsoft Office, đặc biệt là Microsoft Excel.

• Có khả năng ứng dụng A.I để tối ưu công việc

• Có thể đi công tác thị trường thường xuyên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận (từ 10-15 triệu) + Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.

• Được tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...

• Được hưởng các chế độ phúc lợi nội bộ: Kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát triển cá nhân.

• Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: team building, du xuân, nghỉ mát...

• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Thay đổi, phát triển con người bên cạnh phát triển về nghề nghiệp, chuyên môn.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường, Phường La Khê, Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

