Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

A. Chạy Ads Livestream Tiktok

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 thâng kinh nghiệm chạy quảng cáo TikTok Ads.

Hiểu biết về các loại hình quảng cáo trên TikTok, thuật toán TikTok Ads.

Có tư duy phân tích số liệu, tối ưu chuyển đổi, giảm chi phí quảng cáo.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ đo lường, tracking, phân tích dữ liệu.

Có khả năng sáng tạo nội dung video hoặc phối hợp với đội content để sản xuất nội dung hiệu quả.

Chủ động, chịu trách nhiệm về KPI của chiến dịch quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng. Deal theo năng lực và kinh nghiệm

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/ lần

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo. Được lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

