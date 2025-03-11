Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
A. Chạy Ads Livestream Tiktok
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 thâng kinh nghiệm chạy quảng cáo TikTok Ads.
Hiểu biết về các loại hình quảng cáo trên TikTok, thuật toán TikTok Ads.
Có tư duy phân tích số liệu, tối ưu chuyển đổi, giảm chi phí quảng cáo.
Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ đo lường, tracking, phân tích dữ liệu.
Có khả năng sáng tạo nội dung video hoặc phối hợp với đội content để sản xuất nội dung hiệu quả.
Chủ động, chịu trách nhiệm về KPI của chiến dịch quảng cáo.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng. Deal theo năng lực và kinh nghiệm
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
Xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/ lần
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo. Được lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
