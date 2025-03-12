Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Đảm bảo chất lượng Content thực thi đúng, đủ theo kế hoạch đề ra

Đảm bảo chất lượng Media đúng theo tiêu chuẩn của Brand Guidline

Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, concept hình ảnh cho các kênh truyền thông của công ty

Quản trị hệ thống kênh truyền thông

Kiểm soát và báo cáo chi phí sản xuất content

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang.

Có đam mê viết lách và yêu thích công việc đòi hỏi sự sáng tạo.

Có khả năng lập kế hoạch về nội dung truyền thông.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, phản ứng nhanh, sáng tạo.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 13.000.000 đ/tháng

Chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước.

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: lương tháng 13, chế độ thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỷ, thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ (8/3, 20/10, ngày đàn ông, 2/9, ...)

Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Tham gia các hoạt tháng, hàng năm của Công ty: sinh nhật tháng, các sự kiện ngày lễ Tết, teambuilding, du lịch hè, Gala cuối năm.

Công ty cung cấp máy tính làm việc, trang phục đi làm tự do, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin