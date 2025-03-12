Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Đảm bảo chất lượng Content thực thi đúng, đủ theo kế hoạch đề ra
Đảm bảo chất lượng Media đúng theo tiêu chuẩn của Brand Guidline
Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, concept hình ảnh cho các kênh truyền thông của công ty
Quản trị hệ thống kênh truyền thông
Kiểm soát và báo cáo chi phí sản xuất content
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang.
Có đam mê viết lách và yêu thích công việc đòi hỏi sự sáng tạo.
Có khả năng lập kế hoạch về nội dung truyền thông.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, phản ứng nhanh, sáng tạo.
Trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 - 13.000.000 đ/tháng
Chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: lương tháng 13, chế độ thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỷ, thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ (8/3, 20/10, ngày đàn ông, 2/9, ...)
Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.
Tham gia các hoạt tháng, hàng năm của Công ty: sinh nhật tháng, các sự kiện ngày lễ Tết, teambuilding, du lịch hè, Gala cuối năm.
Công ty cung cấp máy tính làm việc, trang phục đi làm tự do, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
