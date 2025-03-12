Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
- Hà Nội:
- Tòa nhà số 30, ngõ 172 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
a, Quản lý chiến dịch Digital và phát triển chiến lược Digital Marketing:
- Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing toàn diện, bao gồm SEO, SEM, email marketing, content marketing, và social media marketing.
- Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội phát triển.
- Lên ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng digital như Google Ads, Facebook Ads và các kênh khác: LinkedIn, Instagram, Youtube, Tiktok, Zalo OA.
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo để đảm bảo đạt được mục tiêu KPI.- Quản lý ngân sách digital marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và tối ưu hóa ROI.
- Tối ưu hóa website để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
- Lập báo cáo kết quả theo ngày, tuần, tháng.
b. Quản lý truyền thông thương hiệu:- Phát triển và quản lý nội dung website, email, và các kênh truyền thông xã hội.
- Đảm bảo nội dung luôn hấp dẫn, nhất quán và phù hợp với thông điệp thương hiệu.
- Làm việc với các đối tác bên ngoài.
- Tham gia xây dựng, bổ sung hệ thống, quy trình, quy chuẩn vận hành, các công cụ và cơ chế cho các mảng việc trong phạm vi nhóm quảng cáo.- Hợp tác với các bộ phận liên quan (sales, phát triển sản phẩm, v.v.) để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về digital marketing.
- Có khả năng phân tích số liệu. Sử dụng thành thạo các công cụ Google Analytics, Facebook Insights, Google Keyword Planner.
- Thành thạo Google Tabs Manager.
- Có hiểu biết về SEO, PPC, Social Media, copywriting.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tươnge đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Tham gia các buổi team building, du lịch năm.
- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
- Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00 thứ 2 đến sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
