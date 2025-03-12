Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà số 30, ngõ 172 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

a, Quản lý chiến dịch Digital và phát triển chiến lược Digital Marketing:
a,
- Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing toàn diện, bao gồm SEO, SEM, email marketing, content marketing, và social media marketing.
- Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội phát triển.
- Lên ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng digital như Google Ads, Facebook Ads và các kênh khác: LinkedIn, Instagram, Youtube, Tiktok, Zalo OA.
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo để đảm bảo đạt được mục tiêu KPI.- Quản lý ngân sách digital marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và tối ưu hóa ROI.
- Tối ưu hóa website để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
- Lập báo cáo kết quả theo ngày, tuần, tháng.
b. Quản lý truyền thông thương hiệu:- Phát triển và quản lý nội dung website, email, và các kênh truyền thông xã hội.
- Đảm bảo nội dung luôn hấp dẫn, nhất quán và phù hợp với thông điệp thương hiệu.
- Làm việc với các đối tác bên ngoài.
- Tham gia xây dựng, bổ sung hệ thống, quy trình, quy chuẩn vận hành, các công cụ và cơ chế cho các mảng việc trong phạm vi nhóm quảng cáo.- Hợp tác với các bộ phận liên quan (sales, phát triển sản phẩm, v.v.) để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm chạy quảng cáo Facebook, Google, quản trị Facebook, website
quản trị Facebook, website
- Am hiểu về digital marketing.
- Có khả năng phân tích số liệu. Sử dụng thành thạo các công cụ Google Analytics, Facebook Insights, Google Keyword Planner.
- Thành thạo Google Tabs Manager.
- Có hiểu biết về SEO, PPC, Social Media, copywriting.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tươnge đương.
đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
.
- Tham gia các buổi team building, du lịch năm.
- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
- Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00 thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngách 4, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

