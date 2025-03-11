Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 - Gia Minh, ngõ 135 Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Được cầm tay chỉ việc bởi cấp Quản lý.

Dịch thuật các tài liệu bằng tiếng Anh có liên quan đến hồ sơ sản phẩm.

Tham gia tổ chức sự kiện về tim mạch (Webinar, Workshop, hội thảo, ...).

Phân tích, báo cáo số liệu kinh doanh hàng quý.

Hỗ trợ Sale triển khai các hoạt động nhằm tăng doanh thu.

Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tiếng anh thành thạo: Nghe, Nói, Đọc, Viết (IELTS, Toeic, ...).

Ưu tiên có kỹ năng sáng tạo, linh hoạt

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản > 10 triệu/tháng + KPI đánh giá mức thưởng thêm.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: khám sức khỏe định kì, thưởng các ngày lễ, nghỉ mát, thâm niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông

