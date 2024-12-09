Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Đối với công ty:

- Liên hệ báo giá các bên (báo chí, tiktok...)

- Quản lý Fanpage (lập kế hoạch, viết bài, chạy QC...)

Quản lý Fanpage (lập kế hoạch, viết bài, chạy QC...)

- Xây dựng tư liệu công ty: Company profile, Website

-

- Tìm kiếm, tuyển dụng và làm việc với các đối tác, CTV bên dưới

- Triển khai các kế hoạch Marketing mà cấp trên đề ra

- Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ, thúc đẩy và hoàn thành cv theo đúng timeline

Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ, thúc đẩy và hoàn thành cv theo đúng timeline

- Hỗ trợ team hành chính đi ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng nếu cần

- Research: tìm kiếm các thông tin trên mạng theo chỉ thị của cấp trên, tổng kết và báo cáo

- Các công việc được giao khác

Đối với khách hàng:

- Chăm sóc Fanpage và booking các KOL, KOC trên Tiktok

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam - nữ từ 23 tuổi trở lên, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc

- Có Laptop cá nhân và phương tiện di chuyển

- Có kỹ năng giao tiếp

- Có kỹ năng tổng hợp thông tin, nội dung trên mạng và viết lách

- Có kỹ năng thiết kế hình ảnh qua PS, AI hoặc Canva là một lợi thế

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B các vị trí

- Nhanh nhẹn, có thể chạy việc bên ngoài, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Thưởng KPI theo từng dự án

- Xét duyệt tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin