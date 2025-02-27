Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 352 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý, xây dựng và cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng xã hội của công ty.

Chỉnh sửa hình ảnh, video bằng các phần mềm chuyên dụng.

Thực hiện các thiết kế cơ bản theo yêu cầu (poster, hình ảnh cho các bài đăng, ấn phẩm truyền thông…)

Lập kế hoạch & triển khai nội dung: Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung cho các nền tảng truyền thông xã hội, đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.

Tham gia các hoạt động marketing (triển lãm, hội chợ, workshop, chương trình khuyến mãi,… và các hoạt động khác), quảng bá sản phẩm của công ty.

Theo dõi và phản hồi các tương tác của khách hàng trên các kênh online.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đưa ra đề xuất cải thiện lên trưởng phòng/giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các nghiệp vụ liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt và khả năng làm việc độc lập.

Hiểu biết về các công cụ marketing.

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva), biết sử dụng các phần mềm/công cụ chỉnh sửa hình ảnh video cơ bản

Tư duy chiến lược nhạy bén, chủ động trong công việc.

Khả năng sắp xếp công việc khoa học, khả năng làm việc nhóm tốt, đảm bảo hoàn thành đúng deadline và chịu được áp lực cao.

Trung thực, có trách nhiệm, tập trung cao và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Năng động, sáng tạo, có khả năng tự học cao

Ưu tiên ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến .

Công việc lâu dài, ổn định

Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.

Được tiếp cận tài liệu, hồ sơ của công ty liên quan đến công việc.

Được đề xuất trao đổi ý kiến với cấp trên nhằm thực hiện công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG

