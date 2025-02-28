Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

● Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu, dữ liệu thông tin từ công ty

● Thực hiện xử lý cơ bản các yêu cầu này trước khi chuyển tiếp đến nhóm Vận hành

● Lên lịch theo dõi và quản lý nguồn lực để đảm bảo hoạt động hiệu quả

● Duy trì liên lạc liên tục với nhóm Nhật Bản để giải quyết kịp thời mọi vấn đề hoặc mối quan tâm phát sinh

● Đôi khi hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp

● Nhiệm vụ khác do người quản lý giao