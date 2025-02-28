Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
● Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu, dữ liệu thông tin từ công ty
● Thực hiện xử lý cơ bản các yêu cầu này trước khi chuyển tiếp đến nhóm Vận hành
● Lên lịch theo dõi và quản lý nguồn lực để đảm bảo hoạt động hiệu quả
● Duy trì liên lạc liên tục với nhóm Nhật Bản để giải quyết kịp thời mọi vấn đề hoặc mối quan tâm phát sinh
● Đôi khi hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp
● Nhiệm vụ khác do người quản lý giao
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tiếng Nhật N2
● Kinh Nghiệm làm ở các công ty BPO
● Kinh Nghiệm Digital Marketing
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
● Nghỉ lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định
● Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép hàng năm có lương theo quy định
● Company event, company trip...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
