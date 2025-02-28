Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 55/4E ấp Tiền Lân 1, Bà Điểm,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển thương hiệu của công ty;

- Quay phim, lên ý tưởng, nội dung bài viết;

- Quản lý, phát triển kênh social của công ty như Facebook, Website, Zalo OA, ... ( Thiết kế benne, poster, hình ảnh quảng cáo trên Fanpage,...)

- Xây dựng tài liệu Marketing: Catologue, Brochure, vật phẩm quảng cáo,...

- Nắm bắt tình hình biến động của thị trường, thị hiếu,... để đề xuất kế hoạch, chi phí cho các chương trình quảng bá mục tiêu thu hút khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ của Công ty;

-Thực hiện báo cáo, các công việc quản lý giao khác.

- Phối hợp cùng đội nhóm lên ý tưởng, tham gia lên kế hoạch các chương trình quảng cáo Marketing, truyền thông, branding,...

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên;

- Kỹ năng tư duy, sáng tạo;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm dưới áp lực cao;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có kiến thức căn bản về chụp hình, quay phim.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận + Thưởng KPI + Phụ cấp => Tổng thu nhập từ 10-20tr (theo năng lực)

- Mức lương được xét tăng hằng năm;

- Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm, xăng xe - Công tác;

- Được hưởng các chế độ và phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( tham gia BHXH, Công đoàn - Phúc lợi, Lễ - tết, Phép năm,...)

- Tham gia hoạt động du lịch hằng năm, các sự kiện bóng đá, cầu lông, tất niên, tân niên, lễ - tết, ...

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý;

- Cơ hội thăng tiến trong công việc;

- Được trang bị đồng phục, đồ dùng phục vụ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin