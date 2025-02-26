Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư thương mại EVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354/46 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng nội dung marketing online: Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh mạng xã hội, website, và email marketing.

Quản lý quảng cáo trực tuyến: Thiết lập, tối ưu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác.

SEO và tối ưu hóa: Tối ưu hóa website, viết bài chuẩn SEO, nghiên cứu từ khóa và cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Phân tích hiệu quả: Theo dõi, đánh giá các chỉ số hiệu quả marketing (KPIs) và đề xuất cải tiến.

Hỗ trợ các chiến dịch offline: Phối hợp với các phòng ban khác trong các chiến dịch marketing tổng thể khi cần.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm từ 1 năm, biết làm marketing trên các nền tảng

Biết thiết kế hình ảnh đơn giản

Có khả năng tự học, tự xử lý công việc tốt.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại EVE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,....theo quy định.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn

Đánh giá tăng lương cuối năm

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại EVE

