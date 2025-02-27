Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh truyền thông số

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google, Facebook, TikTok.....

- Xây dựng, thực hiện nội dung của các kênh Social trên các nền tảng Facebook; Tiktok; Instagram

- Báo cáo lên Giám đốc về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện chụp ảnh, quay video sản phẩm, công trình của công ty - Công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 2 năm công việc tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng nội thất

- Có kỹ năng chụp ảnh, quay phim, dựng phim, sáng tạo video marketing, viral.

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

- Siêng năng, cẩn thận có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (deal trực tiếp khi phỏng vấn)

- Thưởng các ngày lễ, tết

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

- Review tăng lương hằng năm

- Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE

