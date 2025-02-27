Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh truyền thông số
- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google, Facebook, TikTok.....
- Xây dựng, thực hiện nội dung của các kênh Social trên các nền tảng Facebook; Tiktok; Instagram
- Báo cáo lên Giám đốc về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số
- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện chụp ảnh, quay video sản phẩm, công trình của công ty - Công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2 năm công việc tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng nội thất
- Có kỹ năng chụp ảnh, quay phim, dựng phim, sáng tạo video marketing, viral.
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.
- Siêng năng, cẩn thận có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (deal trực tiếp khi phỏng vấn)
- Thưởng các ngày lễ, tết
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
- Review tăng lương hằng năm
- Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44, Ấp Hòa Cường, Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

