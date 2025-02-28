Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Beyond Space
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Beyond Space

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Beyond Space

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 186 Bùi Tá Hán, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng và phát triển chiến lược branding nhằm nâng cao độ nhận diện và định vị thương hiệu mỹ phẩm.
branding
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông 360 độ, bao gồm Digital Marketing, PR, KOLs/Influencer Marketing, Event, Trade Marketing…
chiến dịch truyền thông 360 độ
Phát triển concept thương hiệu, thông điệp truyền thông, đảm bảo sự đồng nhất trên mọi kênh marketing.
Quản lý và tối ưu nội dung trên các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website… phù hợp với xu hướng ngành làm đẹp.
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website…
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, chiến dịch theo mùa, lễ hội…
Xây dựng mối quan hệ với KOLs, Influencer, Beauty Blogger để tăng độ phủ thương hiệu.
Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để tối ưu chiến lược branding.
Phối hợp với team Thiết kế & Content để sản xuất hình ảnh, video quảng bá thương hiệu chuyên nghiệp.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch branding và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương hiệu, Quản trị Kinh doanh…
Marketing, Truyền thông, Thương hiệu, Quản trị Kinh doanh…
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm branding trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp hoặc thời trang.
Tối thiểu
1 năm kinh nghiệm
1
Am hiểu về xây dựng thương hiệu, chiến lược truyền thông, định vị sản phẩm trong ngành mỹ phẩm.
xây dựng thương hiệu, chiến lược truyền thông, định vị sản phẩm
Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, Influencers, báo chí, PR để đẩy mạnh thương hiệu.
KOLs, Influencers, báo chí, PR
Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng thị trường làm đẹp.
Có khả năng quản lý đội nhóm, làm việc độc lập và chủ động đề xuất ý tưởng mới.

Tại Công Ty TNHH Beyond Space Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 – 18tr VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
13 – 18tr VNĐ/tháng
13 – 18tr
Thưởng theo hiệu quả branding và các chiến dịch đạt KPI.
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, chuyên sâu về ngành mỹ phẩm.
sáng tạo, trẻ trung, chuyên sâu về ngành mỹ phẩm
Tiếp cận các xu hướng marketing, beauty trend mới nhất trên thị trường.
Được đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên sâu về branding và marketing chiến lược.
Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beyond Space

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Beyond Space

Công Ty TNHH Beyond Space

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 439 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

