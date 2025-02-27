Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DOALL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH DOALL

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DOALL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Imperia An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tiếp thị tổng thể (online và offline).
Quản lý ngân sách tiếp thị và theo dõi hiệu quả chiến dịch.
Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và hành vi khách hàng.
Làm việc với các phòng ban khác để phát triển chiến lược thương hiệu.
Giám sát các kênh truyền thông, quảng cáo và PR.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing Executive hoặc vai trò tương tự.
Am hiểu các kỹ thuật nghiên cứu thị trường, phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm về mảng beauty, ưu tiên ngành mỹ phẩm Hàn Quốc
Khả năng phân tích dữ liệu thị trường và đo lường hiệu suất chiến dịch.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DOALL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền thưởng, lương tháng 13
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH full lương và các phụ cấp khác
- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo Luật lao động.
- Thời gian làm việc: 1 tuần 5 ngày (t2-t6) từ 09h00- 18h00, nghỉ trưa 1 tiếng, nghỉ thứ 7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOALL

CÔNG TY TNHH DOALL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Tòa nhà VietPhone Building, 64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

