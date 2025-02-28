Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được tăng lương theo quy trình đánh giá nhân viên của công ty. Lương tháng 13. Phụ cấp chuyên cần. Đi Teambuiding hằng năm với công ty. Hỗ trợ máy tính và các trang thiết bị phục vụ công việc. Được tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định. Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, có quy trình cụ thể. Có cơ hội đi công tác nước ngoài., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và phát triển các nền tảng bán hang online như: Website, Shopee, Tiktok, Facebook, etc

Tư vấn trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng. Chốt đơn hàng online.

Tham gia thiết kế các ấn phẩm marketing Online/Offline.

Tham gia ghi hình quay phim, chụp ảnh, làm video về các sản phẩm của Oaky.

Viết nội dung content quảng cáo, bài viết.

Tham gia các phiên livestream ( nếu có).

Tham gia vào kế hoạch online marketing để quản bá thương hiệu.

Hỗ trợ các công việc còn lại theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát, năng động, thích giao tiếp

Không ngại trước ống kính, không nói ngọng

Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và chịu khó

Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TAM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TAM ANH

