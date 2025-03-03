Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42A Nguyễn Phúc Chu - Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, Tiktok Ads

Nguyên cứu từ khóa, đối tượng khách hàng (Xương may, Công ty may mặc, cá nhân kinh doanh máy may...) để thu hút khách hang tiêm năng.

Tối ưu quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi (Tin nhắn, cuộc gọi, đơn hàng) và giảm chi phí trên mỗi khách hang

Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn phù hợp với từng nền tảng.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để làm hình ảnh, video về máy may, so sánh sản phẩm, review thực tế để thu hút khách hàng

Định hướng và cập nhật nội dung trên website, fanpage để hỗ trợ quảng cáo

Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần/tháng, đề xuất phương án cải thiện

Cập nhật xu hướng digital marketing mới trong ngành thiết bị công nghiệp để tối ưu chiến lược

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Marketing

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, hoặc các nền tang khác

Biết Phần mềm, Canva, Photoshop, Capcut, AI, v.v

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng BHXH, YT, TN theo quy định của nhà nước

Được hưởng lương T13

Mức lương từ 8.000.000đ - 13.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

