Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
- Hồ Chí Minh: 42A Nguyễn Phúc Chu
- Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, Tiktok Ads
Nguyên cứu từ khóa, đối tượng khách hàng (Xương may, Công ty may mặc, cá nhân kinh doanh máy may...) để thu hút khách hang tiêm năng.
Tối ưu quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi (Tin nhắn, cuộc gọi, đơn hàng) và giảm chi phí trên mỗi khách hang
Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn phù hợp với từng nền tảng.
Phối hợp với bộ phận thiết kế để làm hình ảnh, video về máy may, so sánh sản phẩm, review thực tế để thu hút khách hàng
Định hướng và cập nhật nội dung trên website, fanpage để hỗ trợ quảng cáo
Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần/tháng, đề xuất phương án cải thiện
Cập nhật xu hướng digital marketing mới trong ngành thiết bị công nghiệp để tối ưu chiến lược
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Marketing
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, hoặc các nền tang khác
Biết Phần mềm, Canva, Photoshop, Capcut, AI, v.v
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương T13
Mức lương từ 8.000.000đ - 13.000.000đ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI