Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Miyoung Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/31 Bà Ký Phường 9 Quận 6, TP. HCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Phụ trách điều phối và quản lý nhân sự của Phòng Marketing. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về hiệu quả làm việc của Phòng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing đã được BOD phê duyệt theo tháng/quý;

- Tổ chức cho Phòng Marketing triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty.

- Tổ chức cho Phòng Marketing triển khai các hoạt động Marketing online và offline nhằm thu hút khách hàng tiềm năng về cho Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh doanh để nâng cao tối đa hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BGĐ. Báo cáo công việc trực tiếp lên BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing trong lĩnh vực truyền thông online.

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm.

- Tiếng Anh: Căn bản

- Kỹ năng mềm khác: kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, lập kế hoạch…; tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng trong môi trường công ty trẻ trung, năng động; chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử B2C, C2C.

- Kỹ năng chuyên môn tốt về online marketing, đặc biệt hiểu sâu về SEO & SEM.

- Ưu tiên ứng viên có laptop.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Miyoung Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Gross: thỏa thuận tùy theo năng lực, từ 25.000.000 – 40.000.000 đồng/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Miyoung Cosmetic

