Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A6/33A1 Đường 1A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược.

Lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp với mục tiêu và ngân sách của chiến dịch.

Quản lý ngân sách truyền thông và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến cho chiến lược truyền thông.

Viết Bài SEO Website, Thiết Kế Hình Ảnh cùng Team khi có thời gian thực hiện.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Media Planner hoặc vị trí tương đương sẽ được ưu tiên

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu truyền thông là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn trong ngành

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn từ Trưởng BP Marketing

Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng

